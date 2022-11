Il mister della Sampdoria Dejan Stankovic ha preparato un piano per inseguire la salvezza. L'allenatore vuole giocatori pronti ad ogni battaglia per l'allenatore e per la squadra blucerchiata, e per questo motivo tra le prime richieste in vista di gennaio ci sarebbe proprio un fedelissimo del tecnico serbo.



Stankovic avrebbe chiesto alla dirigenza Aleksandar Dragovic, centrale classe 1991 di origine serba, ma nazionalità austriaca, militante proprio tra le fila della Stella Rossa. Dragovic, ex Bayer Leverkusen, era stato chiamato a Belgrado nel 2021 proprio da Stankovic, che lo tiene in gran considerazione e lo rivorrebbe a Genova.