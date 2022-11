Le numerose sconfitte della Sampdoria, e il fatto che le problematiche viste da inizio stagione in casa blucerchiata siano rimaste le stesse anche dopo l'arrivo di Dejan Stankovic, sta facendo sorgere qualche riflessione al tecnico. In più le parole del tecnico a caldo su un possibile addio hanno spaventato i tifosi, nonostante le rassicurazioni in merito di Lanna,



Un esonero, o le dimissioni, di Stankovic rappresenterebbero un bel problema per la Sampdoria. Tuttosport fa sapere come sia impossibile un ritorno di Giampaolo, anche considerando come si sono lasciate le parti. L'unica soluzione per la Sampdoria, a quel punto, sarebbe richiamare il terzo allenatore a libro paga, ossia Roberto D'Aversa. L'ex Parma sente di avere un conto in sospeso con i blucerchiati, e potrebbe accettare una nuova chance.