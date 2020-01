L'affare David Strelec per la Sampdoria sembrava ormai in dirittura d'arrivo. Invece, l'affare pare destinato a saltare in maniera definitiva. A rivelarlo, in maniera peraltro piuttosto inusuale, è stato addirittura lo stesso Slovan Bratislava, squadra in cui milita l'attaccante classe 2001.



La squadra slovacca infatti ha diramato un duro comunicato in cui si annuncia l'intenzione di non cedere assolutamente il calciatore: "​Qualsiasi notizia in merito alla partenza di Strelec non è in alcun modo basata sulla verità e non abbiamo discusso con nessuno del suo trasferimento" ha scritto il club sul suo sito internet. "David non lascerà lo Slovan e continuerà ad allenarsi con la squadra"



Lo Slovan ha poi spiegato i motivi della decisione: "Non vogliamo vendere i nostri giovani talenti ai club stranieri. Abbiamo intenzione di crescere giocatori con un potenziale superiore alla media e che siano in grado di competere nelle diverse sfide della squadra. Giocatori come Strelec, ma crediamo fermamente anche in Martin Trnovský o Filip Lichý, hanno un grande potenziale e, seguendo l’esempio di Dominika Greifa, possono crescere sino a diventare fondamentali per la squadra. Tuttavia, il loro destino è solo nelle loro mani, pur avendo grande qualità. Non prendiamo in considerazione i profitti a breve termine derivanti dalle vendite di un giocatore di talento all’estero" conclude lo Slovan.