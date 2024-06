Sampdoria, su Leoni c'è una clausola. Serve l'intervento di un club interessato?

Getty Images

Una delle prime operazioni di mercato che coinvolgeranno lae il nuovo direttore sportivo Pietro Accardi Giovanni, baby difensore arrivato in prestito a gennaio dal Padova e subito impostosi come uno dei calciatori più interessanti a disposizione di Andrea Pirlo. Il mister gli ha dato fiducia, e il ragazzo lo ha ripagato con prestazioni di livello. Per questo motivo gli 1,5 milioni di euro fissati a suo tempo non sembrano più decisamente una cifra fuori mercato, anzi tutt'altro. Eppure, questipotrebbero non essere sufficienti.Secondo Padova Sport infatti nel contratto tra Samp e Padova esisterebbe anche unadel giovane difensore da versare ai biancoscudati. Questo importo andrebbe considerato nel computo utile per l'indice di liquidità. Il periodo in cui i blucerchiati potranno riscattare Leoni va tra il 12 e il 14 giugno, ossia la finestra entro la quale è possibile effettuare questo tipo di operazione.

I blucerchiati quindi potrebbero avvalersi della collaborazione di qualche club interessato al cartellino del gioiellino classe 2006. Di Leoni si è parlato molto in questi giorni in ottica Serie A. In particolare, gli interessamenti sembrano arrivare dalla stessa città: sia ilche lainfatti sono stati spesso accostati a Leoni, su cui si dice ci sia un gradimento addirittura del