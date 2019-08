Ladovrà affrontare in questa settimana parecchie operazioni di mercato. La priorità è dare a mister Di Francesco quei rinforzi sulle corsie esterne richiesti da tempo dall'allenatore blucerchiato. Una precisazione che il mister ha fatto anche dopo la gara con il Crotone: "​Ho fatto le mie richieste e le confermo – riporta Il Secolo XIX – sanno dove credo che serva qualche giocatore per migliorare. Lì davanti stiamo cercando qualcosina, anche in mezzo al campo.. Alla fine mi accontenteranno, mi devono accontentare. Per crescere e giocare in un certo modo, bisogna migliorare la qualità della rosa".Per questo motivo oggi dovrebbe tenersi a Genova un, e fare il punto sulle richieste di Di Francesco. Gli obiettivi sul taccuino sono sempre gli stessi, da Ben Arfa a Rigoni passando per Kamano. A centrocampo invece il Doria segue Viviani della Spal, con cui potrebbe imbastire uno scambio che comprenderebbe Capezzi,e pure il ghanese Kudus del Nordsjaelland Di Francesco però ha chiesto anche chiarezza per quello che riguarda il futuro societario, ed in particolare per quanto riguarda la questione della possibile cessione del club. "​Al di là delle rassicurazioni della società,. È normale per un allenatore, per una squadra. Riesco a tenere fuori la testa dei giocatori da questa situazione, non ho mai sentito parlarne all’interno del gruppo. Parliamo e parlano di calcio, tattica. Punto sulla loro disponibilità - conclude Di Francesco - e continuo a lavorare".