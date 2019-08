Missione rinnovo per Fabio Quagliarella: la Sampdoria deve riflettere anche su quello che sarà il futuro del suo bomber, in rete ieri sera alla prima uscita ufficiale dei blucerchiati dopo un precampionato non troppo prolifico in termini realizzativi. L'attaccante campano ha un contratto che scadrà al termine della stagione, e non vorrebbe aspettare troppo prima di ricevere comunicazioni dal Doria in un senso o nell'altro.



Lo scorso campionato la firma era arrivata a dicembre, la speranza è quella di trovare una quadra prima della finestra invernale per i trasferimenti. Sino ad oggi però secondo Il Secolo XIX non ci sarebbe stato ancora nessun incontro tra la dirigenza e l'entourage del giocatore per discutere l'eventuale prolungamento. La dirigenza al momento avrebbe altre priorità di mercato, ad esempio la ricerca di un esterno offensivo e proprio di un vice Quagliarella, in modo da garantire al numero 27 di poter rifiatare durante il campionato.