In parallelo alla questione della cessione societaria, la Sampdoria si sta concentrando anche sulle prossime manovre in ottica mercato. Il club blucerchiato si è dato appuntamento a Roma per un summit sulle future trattative, in entrata e in uscita. Coinvolte tutte le principali cariche di Corte Lambruschini: c'era ovviamente il presidente Lanna, coadiuvato dall'avvocato Romei, insieme a loro Daniele Faggiano e Mattia Baldini, mentre Carlo Osti era collegato in remoto da Lerici. Assenti i due uomini 'dei numeri' Panconi e Bosco.



Durante la riunione, scrive La Repubblica, si è parlato della questione prestiti. Stando al quotidiano, nessuno dei prestiti attualmente in essere verrà trasformato in acquisto a titolo definitivo. La Salernitana non tratterrà Bonazzoli, il Pisa non verserà i 3,5 milioni per Torregrossa, idem Verre e Depaoli da Empoli e Verona, entrambi valutati 2,5 milioni di euro. La Samp dovrà quindi andare a piazzare tutte queste pedine.