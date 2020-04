Uno dei grandi temi della Serie A riguarda il possibile taglio degli stipendi dei calciatori per il periodo sportivo non disputato causa Coronavirus. Il modello delle varie società è quello della Juventus, che ha trovato un accordo con i suoi tesserati per tagliare quattro mesi di contratto (un terzo dell'ingaggio) dagli emolumenti dei bianconeri. La Sampdoria invece molto probabilmente adotterà un'altra strategia.



Nel caso il campionato non dovesse riprendere, Ferrero chiederebbe ai suoi giocatori e a mister Ranieri di rinunciare al massimo a tre mesi di stipendio, ossia aprile, maggio e giugno. Già coperto il mese di febbraio, finito al centro anche di alcuni rumors in merito a un mancato pagamento, peraltro già smentito dalla Samp, che ha fatto sapere di pagare da sempre a 60 giorni.



Da Corte Lambruschini salderanno marzo dopo il 25 aprile, poi la Samp provvederà a corrispondere ai suoi giocatori anche marzo dal momento che la squadra si è allenata sino all'11 del mese, mentre le due successive settimane di quarantena dovrebbero essere coperte dall'Inail. Alla Samp un mese di stipendi costa circa 3,5 milioni lordi, il risparmio sarà quindi di quasi 11 milioni (10,5) sui tre mesi.