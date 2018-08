Sembra decisamente più lontano dalla Sampdoria Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli accostato al club blucerchiato nelle scorse settimane. La squadra di Ferrero, perso Regini per infortunio, è stata costretta a tornare sul mercato alla ricerca di un profilo che potesse rappresentare un'alternativa a Colley e Andersen. Uno dei giocatori monitorati da Corte Lambruschini era proprio quello dell'ex Empoli, che Giampaolo aveva già allenato nel corso della comune esperienza in Toscana.



Secondo Tuttosport però la recente tournée in terra inglese avrebbe convinto la Samp della bontà dei suoi due attuali centrali, tanto che il Doria avrebbe deciso di puntare su di loro in vista della prossima stagione. Un ulteriore rinforzo in difesa potrebbe comunque arrivare, ma si tratterà probabilmente di una soluzione 'low cost', e quasi certamente non di Tonelli.