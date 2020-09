La Sampdoria continua la sua caccia all'attaccante, anche se il mercato resta bloccato a causa delle uscite che non riescono a concretizzarsi. La punta richiesta da mister Ranieri dovrebbe essere un giocatore con caratteristiche non presenti adesso nella rosa blucerchiata, e nelle ultime ore si sono riaccesi i rumors su Sam Lammers, punta a lungo corteggiata nella scorsa stagione da Corte Lambruschini.



Il problema del giocatore un anno fa era l'alto prezzo del cartellino fatto dal PSV, è vero però che il giocatore classe 1997 ha rimediato un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da fine luglio sino a fine gennaio, e la quotazione quindi non può essere la stessa della scorsa estate, quando Lammers era considerato uno dei più promettenti prospetti d'Olanda dopo 35 presenze e 19 gol tra campionato e Coppa.



Secondo Il Secolo XIX invece nel mirino ci sarebbe ancora Marko Raguz del Lask, giovane e promettente punta austriaca classe 1998 che però la squadra di Bundesliga non sembra voler cedere.