Rientrata nella notte dopo la vittoria di Lecce, la Sampdoria è tornata subito in campo, nel tardo pomeriggio, al centro sportivo “Mugnaini” per il primo allenamento in vista della gara con la SPAL di domenica al “Ferraris”. Claudio Ranieri e il suo staff hanno suddiviso i disponibili in due gruppi. Nel primo, che ha svolto una sessione rigenerativa, i calciatori maggiormente impegnati in Puglia. Nel secondo tutti gli altri, compresi Alex Ferrari (prima volta totalmente con i compagni), Fabio Quagliarella (che ha poi proseguito con un lavoro aerobico supplementare) e Karol Linetty. Lorenzo Tonelli invece prosegue il proprio programma di recupero. Domani, venerdì, è in agenda a Bogliasco una seduta mattutina.