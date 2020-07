Quagliarella ha risposto a chi insinua retroscena complottistici sulla sua assenza #Sampdoria #SampLecce pic.twitter.com/xH3ifviz9C — BLUCERCHIANDO (@Blucerchiando) June 30, 2020

Fabionon ci sta, e risponde alle critiche ricevute da qualcuno, che ipotizzava un suo infortunio 'di comodo' in un momento così delicato per la stagione della. Un caso nascosto di Coronavirus, problemi sul pagamento degli stipendi, nodo sul contratto? Nulla di tutto ciò, bensì un'infortunio ancora da smaltire.Quagliarella ha pubblicato in una storia su Instagram il referto della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il 20 giugno, accompagnata da una didascalia piuttosto semplice e immediata: "" ha scritto il centravanti stabiese.