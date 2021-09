La Sampdoria continua la marcia di avvicinamento alla partita con l'Udinese, con i consueti dubbi di formazione legati alle condizioni di tre giocatori in particolare. Infatti anche oggi si sono allenati a parte il lungodegente Manolo Gabbiadini, il centrocampista Ronaldo Vieira e pure il traquartista Valerio Verre. Fari puntati, in casa doriana, in particolare sull'ultimo. Difficile possa recuperare per la sfida con l'Udinese, più probabile un rientro dopo la sosta.



Alla seduta, incentrata questa mattina su lavoro tattico, ha presenziato anche il presidente Ferrero, fa sapere il sito ufficiale. Domani la Sampdoria si allenerà nuovamente al mattino, logicamente a Bogliasco.