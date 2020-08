L'Hellas Verona non ha esercitato il diritto di riscatto a 4 milioni di euro per Valerio Verre, che torna alla Sampdoria: il centrocampista interessa a Fiorentina, Benevento e Levante.

Sempre secondo Tuttosport, i blucerchiati offrono Belec e Leris al Brescia per arrivare all'attaccante Torregrossa.

In uscita i giovani Benedetti e Farabegoli ripartiranno dalla Vis Pesaro, D'Amico piace al Chievo, Bahlouli a Cosenza e Avellino.