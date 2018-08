Con Pedro Obiang sempre più lontano dal ritorno a Genova, la Sampdoria è tornata sul mercato dei centrocampisti per consegnare a mister Giampaolo l'erede di Lucas Torreira. I blucerchiati sono stati accostati a due profili in particolare: uno è quello di M'Bia, che rimane nei piani di Corte Lambruschini, mentre l'altro è Stefano Sensi del Sassuolo.



Il regista classe 1995 era già stato seguito dalla Samp nel corso delle precedenti sessioni di mercato. Molto probabilmente però il calciatore cresciuto nelle giovanili di Rimini e Cesena non arriverà a Genova. La valutazione che ne fa il Sassuolo infatti è ritenuta troppo alta dalla Samp: i neroverdi secondo Tuttosport chiederebbero una cifra vicina ai 18 milioni per il giocatore, e difficilmente il Doria deciderà di imbastire una trattativa a queste condizioni. Più probabile che Osti e Sabatini valutino un altro profilo nei prossimi giorni.