Il prossimo allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, avrà un compito piuttosto complesso da portare a termine. In attesa dell'ufficialità, emergono retroscena in merito all'ingaggio del tecnico. La trattativa nasce da lunedì, giorno successivo all’esonero di Marco Giampaolo. Il primo contatto tra Stankovic e la dirigenza doriana avviene tramite video-call, presenti il vicepresidente Antonio Romei per la parte contrattualistica, l’agente Fali Ramadani e il direttore sportivo Daniele Faggiano, impegnato in aspetti tecnici come la valutazione dello staff proposto. L'impatto è molto positivo, e il serbo decide così di procedere fino alla fumata bianca di ieri, dopo alcune riflessioni.



INTER - Dopo il primo abboccamento, ieri pomeriggio Stankovic ha preso un aereo ed è atterrato a Milano intorno alle ore 14 per la firma con la Sampdoria e il match di Champions League tra Inter e Barcellona. A proposito di Inter, scrive Sampnews24.com, è stata smentita la voce che accostava i tentennamenti di Stankovic alla volontà di aspettare l'Inter. Le sue riflessioni riguardavano alcuni aspetti della proposta della Samp, il tecnico non stava attendendo un eventuale esonero di Inzaghi o la panchina nerazzurra.