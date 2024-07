Getty Images

Sampdoria, UFFICIALE: arriva Venuti dal Lecce

16 minuti fa



La Sampdoria chiude un colpo nel reparto difensivo e, dopo giorni di intense trattative, è arrivata l'ufficialità per l'approdo in Liguria di Lorenzo Venuti, ex-terzino destro della Fiorentina, ma che arriva a titolo definitivo dal Lecce. In blucerchiato ha firmato un contratto della durata biennale con scadenza 30 giugno 2026.



TERZO COLPO - Dopo il ritorno di Emil Audero dal prestito all'Inter e dopo l'acquisto ufficiale di bomber Coda, per Andrea Pirlo è arrivato il terzo rinforzo ufficiale per puntare al ritorno in Serie A.



IL COMUNICATO - L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Lecce i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti (nato a Montevarchi, Arezzo, il 12 aprile 1995). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno .