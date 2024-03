Sampdoria, Verre affaticato: andrà in panchina. Anche Depaoli non al meglio

Tanti dubbi di formazione per la Sampdoria, alle prese con alcuni giocatori acciaccati o non al meglio per la partita di lunedì con l'Ascoli. Il club blucerchiato, ad esempio, dovrà valutare con attenzione le condizioni di Valerio Verre, dopo la grande partita della settimana scorsa con la Feralpisalò. Il giocatore ha accusato un affaticamento durante questa settimana, inizialmente da Bogliasco era filtrata poca preoccupazione in merito alle sue condizioni, ma la sensazione in queste ultime ore pre gara è che Verre alla fine sarà costretto a partire dalla panchina. Secondo La Repubblica, potrebbe entrare a gara in corso.



Non al meglio neppure Fabio Depaoli, alle prese con una pubalgia fastidiosa da qualche tempo. La stagione dell'esterno è stata molto travagliata, a partire dal problema alla spalla di inizio campionato. Anche l'ex Verona andrà quindi in panchina: al suo posto dovrebbe giocare Petar Stojanovic, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Antonio Barreca e Simone Giordano, con il primo leggermente in vantaggio sul secondo.