Per la partita con il Verona, la Sampdoria dovrebbe riuscire a recuperare Maya Yoshida. Il centrale giapponese ha saltato la gara contro la Salernitana, per un infortunio rimediato in Nazionale, ma in questi giorni dovrebbe smaltire il problema e recuperare in tempo per sabato.



Un altro che ha accusato qualche acciacco è Manolo Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato nella rifinitura pre Salerno aveva avuto un problema, è stato convocato ugualmente ed è sceso in campo per una manciata di minuti. A partire dalla seduta pomeridiana di oggi, D'Aversa lo valuterà per capire i margini di impiego in vista dell'impegno contro la squadra di Tudor.