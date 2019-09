“Sanchez è un ottimo giocatore, già nei primi allenamenti che ha fatto con noi ha dimostrato che è molto bravo, quando l'ho visto ho potuto solo applaudire. Penso che ci aiuterà sicuramente. Questo è importante per noi, se continuiamo di questo passo possiamo dimostrare di poter fare qualcosa di importante”. Le parole sono di Milan Skriniar, pilastro della difesa dell’Inter che ha così accolto l’ultimo arrivato in nerazzurro. Applausi per Sanchez, che venerdì notte ha affrontato il compagno di squadra Lautaro Martinez nella sfida tra il suo Cile e l’Argentina. La gara è terminata 0-0, ma entrambi gli attaccanti dell’Inter (in campo per 90 minuti) hanno mandato segnali positivi ad Antonio Conte. Ora starà proprio all’allenatore nerazzurro decidere chi sarà il titolare tra i due, la spalla di Romelu Lukaku nell'attacco interista.







TORNA PRIMA - Inizialmente Alexis Sanchez non doveva neanche partire per il Sudamerica, poi però l’assenza di impegni con l’Inter gli ha permesso di prendere il volo e sfidare l’Argentina, per poi tornare alla base nerazzurra e approfondire la conoscenza con la realtà nerazzurra e contiana. Cosa che non farà subito Lautaro: prima il Cile, poi il Messico, il Toro avrà meno allenamenti in vista della ripresa del campionato per convincere Conte a schierarlo dall’inizio in attacco. La sfida per la maglia da titolare l’ha lanciata lo stesso Sanchez dopo lo 0-0 contro Lautaro: “Sono molto felice, non gioco da due mesi e devo ritrovare la condizione, ma torno con la voglia di giocare in Italia e anche per migliorare. Torno in Serie A con lo stesso desiderio che ho sempre, l'obiettivo è combattere per un posto e per tutto ciò che verrà in futuro”.



SUBITO UNA CHANCE - Con le rispettive nazionali, la sfida tutta nerazzurra tra Sanchez e Lautaro è finita senza vincitori, ma alla fine della settimana uno dei due avrà la maglia da titolare per la sfida contro l’Udinese. Sanchez vuole prendersi l’Inter, la sfida a Lautaro è lanciata: già domani sarà ad Appiano Gentile dove lo attende un programma di lavoro serrato, che potrebbe comprendere anche qualche seduta personalizzata per cercare di arrivare il prima possibile al top della forma. La settimana intera ad Appiano garantirà all’attaccante un leggero vantaggio rispetto a Lautaro, che giocherà anche nella notte tra martedì e mercoledì contro il Messico. Considerando che con l’Udinese si scenderà in campo sabato, Sanchez ha notevoli chance di partire dal primo minuto. E contro la sua ex squadra...