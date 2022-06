Intervistato da Tuttosport il centrocampista e capitano dell'Inter, Mattia Sangalli, ha parlato così dello scudetto conquistato sul campo nella finale contro la Roma."Ancora non ho realizzato. È stato incredibile, emozionante soprattutto per come è arrivato. In semifinale a dodici minuti dalla fine eravamo sotto 3-0 e siamo riusciti a ribaltarla. Siamo arrivati in finale contro la squadra, ovvero la Roma, che si era dimostrata la migliore dopo la regular season: abbiamo fatto un’ottima prestazione e anche in questo caso, quando sembravamo quasi spacciati siamo riusciti a ribaltare il risultato e vincere. Personalmente, sono pieno di felicità e orgoglio per quanto fatto"."Se potessi arrivare a 40 anni avendo fatto la carriera di Chivu, per me sarebbe un sogno. È un privilegio essere allenato da un allenatore che da giocatore ha vinto tutto, come lui. In prima con Inzaghi? Intanto è stata un’esperienza bellissima e ringrazio Inzaghi e il club per avere avuto questa chance. Mi ha colpito molto il ritmo con cui si muove la palla. È molto differente rispetto al settore giovanile".- "Visto il mio ruolo, non posso che ispirarmi a Brozovic, che reputo uno dei migliori centrocampisti in Europa. Ma devo dire che tutti i centrocampisti con i quali ho avuto la possibilità di allenarmi ad Appiano mi hanno impressionato. Invece se devo dire il nome del mio idolo, quello che è sempre stato l’esempio da seguire per me, da quando ero un bambino, allora dico il Cuchu Cambiasso"."Innanzitutto, io spero di non togliermi mai la maglia dell’Inter. Dopodiché, mi rendo conto che devo compiere il grande salto. Ancora non so nulla di certo circa il mio futuro, parlerò con la società e sono sicuro che troveremo insieme la strada migliore per proseguire la mia crescita calcistica".