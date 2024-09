Sarri: "Lotito uno spasso, De Laurentiis generoso. Ammiro Conte, anche per le spese"

Getty Images

L'allenatore ex Lazio, Juventus, Chelsea, Napoli ed Empoli ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Per me era un momento di fragilità interiore e personale. C'erano situazioni che non mi piacevano. In quei casi: o rinnovi l'allenatore o lo esoneri. O il tecnico si dimette. E io l'ho fatto.

- "Chi è più competente di pallone fra Corsi, De Laurentiis, Abramovich, Agnelli e Lotito?a cena? Al di là delle divergenze, sono bei personaggi.. Il più brillante?da lui. Antonio, oltre a essere un grandissimo allenatore,e Antonio realizzerà un ciclo importante. Non so se vincerà subito, ma la storia di Conte è quella. Aurelio è impulsivo caratterialmente, ma sotto la sua gestione il Napoli è cresciuto e gli sarò sempre grato per avermi fatto allenare la squadra del cuore.

: gli dissi che con il calcio che avrei voluto proporre, avrebbe segnato valanghe di gol. Da quella volta, quando ci discutevo gli dicevo sempre: Gonzalo dammi ragione ora, tanto poi me la dai fra tre giorni.Mi sono scusato personalmente quando ci siamo rivisti qualche mese fa a Coverciano. La mia ultima partita a Napoli coincideva con il suo addio agli azzurri: preso dalla voglia di chiudere a 91 punti, non l'ho fatto entrare.