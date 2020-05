Un minimo di 14 partite, che possono diventare subito 15 e infine 20 nella migliore delle ipotesi, cambi di format della Champions permettendo. E sfumata la Supercoppa, ecco che proprio la Coppa Italia si trasforma in un nuovo banco di prova per il Comandante. A sua disposizione due squadre intere, due formazioni da ruotare e alternare quasi scientificamente in un'estate che si annuncia calda e intensa come mai prima d'ora.per eventuali infortuni o situazioni tattiche da gestire. Non sostituzioni casuali, ma quelle che Sarri storicamente studia per tenere alta l'intensità in zone del campo ritenute nevralgiche.. Per tenere tutti sulla corda, per fare in modo che nessuno possa sovraccaricarsi, perché serve tutta la rosa motivata. E aspettando Merih Demiral, oggi Sarri ha già tutta la rosa a disposizione.: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.Buffon; Danilo, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. SGià oggi è il più in forma, grazie all'opportunità di allenarsi sulla sua isola di Madeira. Fosse per lui le giocherebbe tutte, non sarà possibile. Ma sarà lui a decidere quando e se fermarsi.