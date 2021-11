Una decisione presa in estate e già comunicata al club neroverde. Il nazionale azzurro considera ormai concluso il ciclo in Emilia, servono nuovi stimoli che possono arrivare solo con una nuova sfida affascinante.Tra Domenico e il club viola esiste un principio d’intesa per unTra qualche settimana si entrerà nella fase calda dell’operazione, in attesa di capire se il club emiliano deciderà di accontentare il ragazzo che ha già preso una decisione chiara per il futuro.