Al Corriere dello Sport parla Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, che spiega le tante voci di mercato che riguardano i neroverdi.



Anche quest’anno tanti vostri giocatori sono uomini mercato. Che succede al Sassuolo?

"Per prima cosa posso assicurare che non abbiamo una richiesta ufficiale. Io leggo e sento di Berardi alla Roma, Acerbi alla Lazio, Politano all’Inter. Ma con certi club mi sento costantemente e non ho avuto ancora richieste ufficiali, a parte aver parlato con un procuratore che mi ha rappresentato un certo interessamento. Certo, so bene che a Di Francesco piace Berardi, ma spero che le società con le quali abbiamo rapporti consolidati si manifestino in maniera ufficiale".



Il Sassuolo quali prospettive avrà sul mercato?

"Potremmo non cedere nessuno, ma come sempre dovremo cercare di valutare le condizioni. Per fare una cessione dobbiamo essere in tre: il giocatore che non vuole restare al Sassuolo, la società interessata che formula un’offerta interessante, alle nostre condizioni. Non siamo un club che cede facilmente i suoi giocatori migliori. Berardi e Politano possono anche restare. Abbiamo chiuso il bilancio in utile, riusciamo a sostenerci".



Anche Politano è diventato un grande uomo mercato.

"La sua quotazione è lievitata con la convocazione in Nazionale. A gennaio lo voleva il Napoli e nella la seconda parte del campionato si è messo ancora più in evidenza".