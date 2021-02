Robertoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro lo Spezia: "I gol nel finale? Non è più una casualità, sta diventando una qualità, dimostra carattere, dimostra che comunque la squadra ci crede fino alla fine, che concludiamo le partite sempre in attacco. Poi se andiamo ad analizzare le gare con Parma e Cagliari, la sconfitta non ci stava in nessuna delle due. Loro hanno segnato per primi ma l'avremmo potuto trovare noi perché con il Parma dopo 20 minuti saremmo potuto stare sul 2-0 e a Cagliari uguale. Poi, per tanti motivi, siamo andati sotto ma abbiamo recuperato due partite che se le avessimo perse sarebbe stata un'ingiustizia"."Con la Lazio abbiamo finito il primo tempo in parità ma avremmo potuto fare più di un gol nei primi 20 minuti. Non credo che la squadra sia al 100% ancora, parlando dal punto di vista fisico, nè il collettivo nè i singoli. Ora ci stiamo allenando bene, stiamo spingendo e penso che siamo in crescita dal punto di vista atletico. Dobbiamo recuperare dei giocatori che ci spostano"."Berardi l'ho trovato bene, non voglio rischiare, ma vedremo se partirà dall'inizio. Caputo e Defrel devono crescere. Traorè e Djuricic danno garanzie, così come Raspadori ha fatto bene quando è entrato e la stessa cosa vale per Oddei, entrato nel finale ed è risultato determinante nel pareggio"."No, se ci riferiamo alla finalizzazione, Berardi, Caputo e Defrel sono i più determinanti. Se ci riferiamo al gioco, noi dipendiamo dai difensori. In questo momento non siamo così efficaci sotto porta, perché costruiamo e negli ultimi 20-25 metri serve la qualità e la condizione fisica dei giocatori offensivi che in questo momento ci sta mancando ma le partite le stiamo facendo noi, portiamo una marea di palloni nell'area avversaria, poi se ci riferiamo al fare gol i giocatori determinanti sono Boga, Berardi, Caputo, Djuricic, Traoré"."Stanno facendo un campionato oltre quello che direbbe la carta, è una partita da tenere in considerazione come se giocassimo contro una delle prime della classe, perché il nostro campionato sta confermando che non ci sono partite scontate, sarà una partita aperta"."E' una squadra organizzatissima, sono una squadra che verranno a fare la partita. A noi non deve spostare trovare una squadra che si difende bassa ed è passiva rispetto a una squadra che vuole fare la partita. Ha giocatori di qualità e sarà una partita difficile come le altre. Stimiamo lo Spezia perché è una squadra che si sta facendo spazio con prestazioni e risultati ma noi pensiamo a noi stessi, come facciamo sempre"."Finire come l'anno scorso, non mi riferisco solo ai risultati perché sarebbe facile, ma è quella di avere tutti i giocatori al 100% ma almeno ce la giocheremmo ad armi pari, è quello che ho sempre chiesto e quello che ho sempre desiderato, è sempre quello che ho risposto quando mi chiedevano del mercato, poi vedremo la classifica, faremo bilanci, andremo a capire se sarà stata un'annata positiva, migliore o peggiore dell'anno scorso"."L'occhio dei miei giocatori prima delle partite è un parametro che tengo in considerazione, se l'occhio è sveglio poi la partita può andare più o meno o bene, a Cagliari l'atteggiamento, l'approccio, è stato da Sassuolo, da squadra che voleva fare la partita, che muoveva palla veloce, che non si addormentava sul pallone e infatti è stata una buona partita, poi lo svolgimento poteva essere migliore, questo è uno dei parametri"."Chiriches lo ritroviamo oggi. Maxime Lopez è squalificato, Bourabia è infortunato, Berardi rientra che è una notizia molto bella, Toljan ha qualche problemino e sono tutti arruolabili. Non credo ci saranno grandi stravolgimenti di formazione rispetto a Cagliari perché hanno fatto bene".