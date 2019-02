Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo il pareggio col Genoa: "“Il merito è dei giocatori, il gol è loro, sono bravi loro e avrebbero potuto farne anche altri. Abbiamo sbagliato sia sulla trequarti che nell'ultimo passaggio, dove ci sono pochi spazi è difficile trovare la soluzione giusta sempre. Boateng? E' stata una decisione presa tutti assieme con la società, c'era la possibilità di concedere a un calciatore il coronamento di una carriera, perchè il Barcellona è questo. Noi abbiamo due attaccanti centrali forti, con caratteristiche diverse da Boateng, e poi possono anche non giocare loro e potrei mettere un altro che giochi in modo simile a Prince, ma non è sempre facile fare esperimenti in corso".



SU LOCATELLI - "Locatelli sta facendo prestazioni buonissime, deve diventare grande nella partita, inizia tutte le gare bene e poi piano piano si spegne, se riesce a trovare continuità di rendimento nella partita, può diventare un giocatore importante, anche per livelli superiori al nostro".