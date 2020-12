Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi commenta a Sky Sport il pareggio in casa della Roma, nonostante la superiorità numerica: "Non stiamo giocando bene, non mi è piaciuto il secondo tempo per la poca voglia di vincere la partita. Quello che ho detto ieri non lo dico per fare pretattica, di problemi ne abbiamo, abbiamo fuori giocatori forti che spostano gli equilibri, abbiamo giocatori in campo non in piena forma. Ma se chiedete se sono contento oggi dico no: pur apprezzando il punto, ci è mancata la voglia di andarci a prendere i tre punti non allo sbaraglio ma con più convinzione. Se abbiamo qualche intenzione di rimanere nelle posizioni alte dobbiamo farlo, al di là di chi affrontiamo, dobbiamo cercare la vittoria con più forza perché nella ripresa loro meritavano più di noi di vincere la partita. Voglia vuol dire anche prendersi la responsabilità di sbagliare, qui l'unica pressione sono io, ma se vogliono ambire a giocare in squadre che possono arrivare in alto bisogna assumersi più responsabilità, andare a cercare spazio e palla, rischiare. Come abbiamo difeso nel primo tempo dovevamo difendere uguale nel secondo, ma potevamo permetterci un po' più di aggressività a sinistra dove mancava Pedro, invece eravamo disordinati e non l'abbiamo fatto. Quanto pesa l'assenza di una punta di riferimento? Djuricic e Raspadori si sono mossi bene. Abbiamo giocatori non brillanti, come Boga, Djuricic al 60° già calava per il Covid che lo aveva colpito, Raspadori era calato e ammonito. E in una partita un po' contestata dalla Roma avevo paura potesse essere espulso...".