Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato del pareggio contro la Spal: "Non ho rivoluzionato la formazione a causa di domenica scorsa, ma perché tanti, vedi Duncan, Lirola, Locatelli e Magnani, hanno tirato la carretta per tanto ed era giusto utilizzare gli altri che godono della mia fiducia. Il rigore andrebbe visto e rivisto, e comunque non avremmo tutti la stessa opinione".