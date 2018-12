Neroverdi impegnati in una doppia seduta quest'oggi allo Stadio Ricci: al mattino la squadra ha lavorato divisa in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto, nel pomeriggio invece riscaldamento, messa in azione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Cristian Dell’Orco, Federico Peluso e Stefano Sensi.