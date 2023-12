L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 nel posticipo di campionato in Serie A sul campo del Cagliari: "E' una partita un po' particolare, difficile da raccontare a chi non l'ha vista. Non va bene, i dettagli fanno la differenza. Però si fa fatica giocare in dieci per 40 minuti, ma eravamo quasi riusciti a prenderci i tre punti che meritavamo. Lapadula abbassa la testa sull'espulsione di Tressoldi. Avevo pensato a sostituire un difensore centrale, ma erano ammoniti entrambi e in panchina ne avevo solo uno. Ci è stato annullato lo 0-2 per un fuorigioco che non voglio neanche rivedere. Nel primo tempo Thorstvedt ha perso due denti per una gomitata di Sulemana, che non è stato neanche ammonito: è abbastanza assurdo, ma accettiamo tutto".