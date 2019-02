La Juventus deve ripartire. I ragazzi di Massimiliano Allegri sfidano il Sassuolo in una gara necessaria per riprendersi punti e una vittoria che manca da due gare.



JUVE-CHIEVO - DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus sarà visibile in diretta su ​Sky Sport Serie A e su Sky Sport canale 251. Il match è trasmesso anche in diretta streaming su Sky Go, servizio on-line per gli abbonati Sky. Potrete seguire la partita in diretta testuale su ilBiancoNero.com, così come tutte le notizie prima del calcio d'inizio e le reazioni e gli approfondimenti post-partita.