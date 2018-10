: non può nulla sul vantaggio di Ounas né sulla rete di Insigne. Ci mette la classica pezza in altre circostanze: diversi errori in fase di impostazione ed una mancanza di coordinamento ne condizionano il rendimento: non sembra pronto per un campionato di alto profilo: superato con troppa facilità da Ounas sul vantaggio azzurro, dalla sua ha la difficoltà a chiudere dopo un recupero affannoso sull'errore di Locatelli. Nella ripresa si riprende, difeso meglio dalla squadra: preso nella morsa azzurra, riesce a cavarsela ma non senza qualche imbarazzo: continua a mettere in mostra una buona gamba ed anche una tecnica importante. Mette in difficoltà Malcuit, ma in fase difensiva non è perfetto: il capitano mantiene la barca quando rischia di affondare, con un buon contributo in fase di interdizione.: un retropassaggio inspiegabile regala al Napoli il pallone del vantaggio e macchia indelebilmente la sua partita. Continua la sua partita negativa, terminando sul taccuino dei cattivi per un'ammonizione assolutamente evitabile. Inevitabile, invece, la sostituzione in avvio di ripresa (dal 1' st: da qualità alla manovra, calciatore non più giovanissimo ma con qualità interessanti da play): cerca di farsi vedere, ma lascia troppi varchi a destra, gettando nella solitudine più assoluta Magnani in diverse circostanze. Completa la serataccia fallendo una buona occasione e facendosi espellere per un fallaccio su Callejon: spreca l'occasione del pareggio in avvio di ripresa e non fa moltissimo per mettersi in evidenza negli altri segmenti del matchnon è più un ragazzino, ma ha la mobilità più alta di tutti i suoi compagni, aprendo spazi e toccando per gli inserimenti. Spesso, non viene servito con i tempi giusti (23' st: non demerita, fa a sportellate cercando gli spazi, ma non riesce a trovare l'occasione giusta)si vede pochissimo nei 48 minuti che De Zerbi gli lascia: ci prova con qualche iniziativa individuale prima di lasciare il campo a Berardi (dal 1' st: solo Ospina gli nega il gol in tre circostanze, migliore del Sassuolo per distacco, tre chance e tanta qualità a disposizione dei comapgni, compreso assist illuminanti)il Napoli gli blocca la prima uscita, sporcandogli la costruzione fondamentale per andare in velocità. I suoi lavorano su qualche palla sporca, ma lascia troppo campo al Napoli negli spazi intermedi. Nella ripresa migliora l'equilibrio, ma il 2-0 spezza i sogni di rimonta