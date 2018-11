ha poco da fare in questa partita, visto che il Chievo non riesce quasi mai ad impensierirlo nemmeno tirando da fuori. Controlla bene la gara.grande corsa e grande spirito di lotta su tutti i palloni. La manovra è sicuramente più veloce se continua così-partita giocata con attenzione anche se non troppo impegnato. Chiude bene su Stepinski e fa ripartire l'azione con precisione.davvero un'ottima gara, giocata con la giusta attenzione soprattutto nelle situazioni un poco più complicate. Precisione nei passaggi e velocità coronano il tutto.sicuramente può fare di più. Giocate elementari ma quantomeno efficaci.qualche imprecisione nella fase centrale della partita ma nel complesso più che sufficiente grazie all'aiuto apportato alla manovra.fa il gioco sporco, ma lo sa fare bene. Anche se in ombra, il suo contributo lo si vede eccome, lottando su ogni pallone e vincendo numerosi contrasti.prestazione molto sotto le sue consuete uscite. Poco reattivo, sbaglia molti passaggi anche semplici.(16' stentra e si fa trovare subito pronto. Attento nelle chiusure, salva anche nel finale su Stepinski.)suo l'assist per il primo gol e tanta voglia di mettersi al servizio dei compagni. La sua tecnica non lo appaga però in fase di conclusione, con qualche tiro cileccato.sempre al centro dell'azione ma qualche volta sbaglia proprio la giocata finale. Peccato perché comunque si nota che è davvero in ottima forma.(65 st Matri: s.v.)migliore in campo non solo per il gol ma anche per la lucidità e freschezza con cui lotta su tutti i palloni giocabili. Si propone sempre e anche ed è sempre più punto fermo di questa squadra.(35' stSassuolo che corre e che produce un bel gioco. Così si può davvero essere soddisfatti e i margini di miglioramento sembrano davvero ampi.