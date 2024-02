Sassuolo, quando torna Berardi: i tempi di recupero e cosa fare all'asta di riparazione

Il Sassuolo è in crisi. La squadra di Alessio Dionisi è quindicesima con un solo punto di vantaggio sul Cagliari, ad oggi, l'ultimo club che scenderebbe in Serie B. Ad alimentare il momento no c'è l'assenza della stella dei neroverdi, Domenico Berardi. Il giocatore della Nazionale è fermo ai box per una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale, affrontata con un'operazione.



TEMPI DI RECUPERO - Il suo recupero però procede bene e, visti gli scarsi risultati, il club potrebbe forzare la mano e farlo tornare prima di marzo, il mese in cui era previsto il suo ritorno in campo. Saranno evitati chiaramente i rischi ma le più rosee speranze portano a un tentativo già per la gara contro l'Atalanta del 17 febbraio. Out dal 25 gennaio, la data X potrebbe essere piuttosto quella del 24 febbraio, contro l'Empoli, o quella del 28, per il recupero della 21ª giornata contro il Napoli.



COSA FARE ALL'ASTA - Impossibile svincolare un giocatore di questo calibro. Berardi è tra i giocatori più forti e decisivi del campionato e quindi anche del fantacalcio. I suoi fantallenatori dovranno pazientare ancora un po' prima di riavere la propria stella.