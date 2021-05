L'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano è il favorito a prendere il posto di De Zerbi (destinato allo Shakhtar Donetsk in Ucraina) sulla panchina del Sassuolo. Che in caso di fumata nera valuta Dionisi (Empoli), Zanetti (Venezia), Juric (Verona), Stroppa e Montella.



Sul mercato la squadra neroverde perderà probabilmente Locatelli e di certo Boga, ma ha riscattato a titolo definitivo il centrocampista Maxime Lopez per 2 milioni di euro dal Marsiglia.