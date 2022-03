Il Sassuolo guarda in Scozia per rafforzare le corsie esterne. Secondo quanto riportato dal Daily Record infatti, gli osservatori del club neroverde sono volati in Scozia per seguire da vicino due giocatori. Si tratta di Josh Doig, terzino sinistro classe 2002 in forza all'Hibernian e Calvin Ramsay, classe 2003 di proprietà dell'Aberdeen.