Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con l'Empoli: "Mentalmente è una partita molto più difficile della Juve, non c'è Ronado, ma l'Empoli ha buonissimi giocatori. L'Empoli gioca molto bene, crede nel bel gioco come noi. Sarà una partita difficile, però ci siamo allenati anche per affrontare squadre di questo tipo".