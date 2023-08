Dopo aver ceduto Muldur al Fenerbahce e Rogerio al Wolfsburg, il Sassuolo cerca dei terzini sul mercato. Nel mirino ci sono lo scozzese Doig del Verona per la fascia mancina, mentre sulla destra sono in corsa lo svedese Holm dello Spezia, l'olandese Pedersen del Feyenoord e il francese Gendrey del Lecce.



A sua volta il club salentino tratta il giovane attaccante della nazionale del Montenegro, Nikola Krstovic, 23 anni, protagonista a suon di gol (35 gol e 8 assist in 63 partite) con gli slovacchi del Dunajska Streda ed un passato con Stella Rossa e Zeta Golubovac.



In uscita sono ore calde per le cessioni del play danese Morten Hjulmand ai portoghesi dello Sporting Lisbona e dell'attaccante Assan Ceesay all'Al-Fayha, mentre il centrocampista svedese John Bjorkengren passa ai danesi del Randers.