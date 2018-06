Ufficiale: termina il rapporto con mister #Iachini. Il #Sassuolo Calcio vuole esprimere un grande ringraziamento al mister, arrivato in un momento di difficoltà della squadra e capace di concludere la stagione nei migliori dei modi https://t.co/nwcK2r6N7F #ForzaSasol pic.twitter.com/5kaucIB2LE — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 5 giugno 2018

non più l'allenatore del: i neroverdi hanno ufficiato la separazione con il tecnico. In arrivo anche l'annuncio del nuovo allenatore, che sarà Roberto, reduce dalla retrocessione in Serie B con il Benevento.TABELLA ALLENATORI SERIE AAtalanta:(confermato).Bologna:? (nuovo).Cagliari:? (nuovo).Chievo:(confermato).Empoli:(confermato).Fiorentina:(confermato).Genoa:(confermato).Inter:(confermato).Juventus:(confermato).Lazio:(confermato).Milan:(confermato).Napoli:(nuovo).Parma:(confermato).Roma:(confermato).Sampdoria:(confermato).Sassuolo:? (nuovo).Spal:(confermato).Torino:(confermato).Udinese:? (nuovo).