Un nome in uscita per il Sassuolo è sicuramente l’esterno d’attacco classe ’94 Federico Ricci. L’attaccante nonostante l’ottima stagione tra le fila dello Spezia in prestito è destinano ha lasciare nuovamente i nero-verdi.



Per il giocatore scuola Roma si prospetta un nuovo anno di prestito in cadetteria, in modo che possa disporre di più spazio per mostrare a tutti le proprie qualità. Secondo canalesassuolo.it Brescia e Pescara si sono fatte avanti nei giorni scorsi per il calciatore.