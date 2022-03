Intervistato da Rai Sport al termine della sfida vinta contro la Turchia, l'attaccante dell'Italia, Gianluca Scamacca ha così commentato la gara.



CARATTERE - "Penso che oltre al risultato contava fare una prova di carattere, di atteggiamento ed esprimere il miglior gioco possibile. Oggi l'abbiamo fatto".



MIGLIORARE - "Devo migliorare molto, soprattutto nei movimenti in profondità, vengo troppo incontro e devo dare più profondità alla squadra e stare di più in area. Avendo questo fisico devo dominare di più l'area. Movimenti alla Immobile? Sì, esatto".



MANCINI - "Perché comunque lavorare con un grande del calcio è uno stimolo in più. Ha fatto un lavoro eccezionale e penso che si possa ripetere col tempo".



NON VOGLIO FERMARMI - "Penso che ogni scelta che ho fatto la rifarei, sono orgoglioso di dove sono ora ma non mi voglio fermare qui e voglio continuare step by step a dare sempre di più. Non dobbiamo sprecare il tempo, dobbiamo lavorare senza mai accontentarci. Non bisogna mai sentirsi arrivati".



TALENTO - "Il talento c'è, l'unica differenza è che nelle altre nazioni viene dato più spazio e più possibilità di sbagliare. Forse hanno un'altra mentalità".