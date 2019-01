Fu una tripletta di Giovanni Simeone ad annientare il Napoli al ‘Franchi’, spianando la strada alla Juventus nella corsa Scudetto. I bianconeri, già scesi in campo e vincenti al fischio d’inizio della gara tra i viola e gli azzurri, avevano messo pressione alla formazione di Maurizio Sarri che, a detta dei protagonisti, non riuscì ad andare oltre. “Il campionato lo abbiamo perso in albergo a Firenze”, hanno ripetuto più volte i partenopei. E così, dopo la sconfitta del Chelsea - allenato dall’ex tecnico napoletano - contro l’Arsenal, i tifosi dei Gunners hanno voluto ricordare quelle dichiarazioni a modo loro con un cartellone di sfottò: “Sarri, se vuoi lo Scudetto prendi il treno per Kings Cross e vai all'hotel Firenze”.