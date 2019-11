Condannati a 12 anni. Nel caso Cucchi, i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi (foto Il Tempo). Questo è quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise, che hanno anche condannato a due anni e sei mesi l'imputato-teste Francesco Tedesco per falso.



I MEDICI - Per quanto riguarda i cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda: assolta il medico Stefania Corbi, accuse prescritte invece per il primario Aldo Fierro e altri tre medici, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo. I medici erano stati condannati nel giugno 2013 per il reato di omicidio colposo, poi assolti in Appello. Dopo la Cassazione i nuovi giudici d’Appello hanno confermato l’assoluzione, che è stata impugnata dalla Procura generale portando al nuovo processo.​



LE REAZIONI - Queste le parole di Rita Calore, madre di Stefano Cucchi: "Un po' di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri". Queste quelle di Ilaria Cucchi: "Ci sono voluti 10 anni per dire che Stefano non è morto di suo, per dire che non è caduto dalle scale ma che è morto perché ammazzato di botte".