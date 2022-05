Il successo dell'Inter a Cagliari tiene viva la corsa scudetto, ma regala due verdetti per la lotta salvezza: il Genoa è aritmeticamente retrocesso in Serie B, non potendo più contare sulla possibilità di classifica avulsa con Cagliari e Salernitana (in casi di arrivo a pari punti a 31, la squadra di Blessin si sarebbe salvata avendo conquistato 7 punti negli scontri diretti rispetto ai 6 dei sardi e dei campani); di contro, la Sampdoria è aritmeticamente salva, +4 sulla squadra di Agostini. La lotta per restare in Serie A all'ultima giornata coinvolge solo Salernitana (31 punti) e Cagliari (29), impegnati rispettivamente contro Udinese e Venezia.