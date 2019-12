Weekend concluso, ma manca ancora il posticipo della 14esima giornata di Serie A. Lunedì 2 dicembre alla Sardegna Arena, fischio d’inizio alle ore 20.45, si giocherà infatti la gara tra Cagliari e Sampdoria. In palio tre importantissimi punti per entrambe le formazioni: il Cagliari, dopo il 2-2 di Lecce nell’ultima giornata, vuole tornare al successo per raggiungere la Roma al quarto posto in classifica; la Sampdoria invece vuole dare continuità al successo contro l’Udinese (il secondo nelle ultime tre giornate) per staccare il Genoa al terzultimo posto allontanandosi così dai bassifondi della classifica. Dirige il match l’arbitro Aureliano.







LE FORMAZIONI UFFICIALI:



CAGLIARI - Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Castro; Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.



SAMPDORIA - Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.​







STATISTICHE E PRECEDENTI - Queste le statistiche fornite da Opta per il match: la Sampdoria non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A contro il Cagliari: non registra una striscia più lunga senza reti al passivo contro i sardi dal 2005. La Sampdoria ha vinto solo il 12% delle trasferte di Serie A contro il Cagliari (4/33), l'ultima nel 2007: completano il quadro 17 successi rossoblù e 12 pareggi. Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle ultime cinque gare interne di questa Serie A: nei cinque maggiori campionati in corso solo quattro squadre hanno fatto meglio nelle cinque partite casalinghe più recenti (15 punti per Leicester, Juventus, Barcellona e Liverpool). Il Cagliari è imbattuto da 11 gare di campionato (7V, 4N): i sardi non registrano una striscia più lunga senza sconfitte in Serie A da febbraio 1972 (14 partite in quel caso). Tutte le quattro reti esterne della Sampdoria in questo campionato sono arrivate nella mezz’ora finale di partita, parziale in cui il Cagliari ha incassato sei gol interni (nessuna squadra ne ha subiti di più in casa). Questa sfida vede affrontarsi la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A (17.5% per il Cagliari) e quella con la peggiore nel torneo in corso (4.7% per la Sampdoria).



