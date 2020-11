Apre con una grande match la nona giornata della Serie A. Domani alle ore 15.00, al Mapei Stadium, scendono in campo Sassuolo e Inter, rispettivamente seconda e quinta in classifica. Per i nerazzurri, delusi dal mercoledì di Champions, è l'occasione per mettere fine a un periodo critico e rilanciarsi ai vertici della classifica. Ipotesi probabile, a giudicare dalle valutazioni dei trader: malgrado il cammino entusiasmante del Sassuolo (5 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte), l'Inter è nettamente favorita, a 1,75. Il segno «1» degli emiliani si colloca molto più in alto, a 4,10, così come la «X». Guardando le sfide recenti tra le due squadre, è però il Sassuolo che prevale: 6 vittorie, due pareggi e due sconfitte negli ultimi 10 scontri diretti. Si fronteggiano i due attacchi più prolifici del campionato (20 reti entrambi), normale che l'Over sia l'esito più probabile, a 1,43, mentre l'Under si gioca a 2,65. Del resto, gli ultimi due incroci tra le due squadre sono state pirotecnici: 3-3 a San Siro lo scorso giugno, 3-4 in favore dell'Inter nell'ottobre del 2019 a Reggio Emilia. Il sabato della Serie A prosegue con un Benevento-Juventus nettamente orientato sul «2» bianconero, dato a 1,32. Poche chance, dunque, per il Benevento, la cui vittoria vale 8,40. I campani non hanno finora mai pareggiato (3 vittorie e 5 sconfitte) e, vista la quota di 5,60, è improbabile che la «X» si manifesti domani, anche se la Juventus ne ha già centrate 4 su otto partite. In serata, l'Atalanta ospita il Verona in una gara che la vede favoritissima, a 1,35. Il pareggio, come quello scaturito al Bentegodi lo scorso luglio, è a 5,60, il «2» gialloblù sale fino a 7,20.

Fra le gare della domenica, il Milan gioca a San Siro con la Fiorentina. Il pronostico è rossonero, ma l'assenza di Ibra probabilmente induce gli analisti di Stanleybet.it a non abbassare troppo la quota del segno «1», dato a 1,71. A 4,50 le chance viola, con la «X» a 3,95. Il posticipo domenicale vede di fronte Napoli e Roma, uno dei match più equilibrati della giornata. Azzurri avanti, a 2,20, pareggio a 3,60. La quarta vittoria di fila dei giallorossi (ancora imbattuti sul campo in questa stagione, non considerando la sconfitta a tavolino con il Verona) vale 3,05. L'ultima gara al San Paolo tra le due squadre ha visto la vittoria del Napoli, ma nelle precedenti quattro trasferte la Roma aveva ottenuto due pareggi e due successi.