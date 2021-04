Un derby decisivo come poche altre volte negli ultimi anni: Torino e Juventus si giocano domani un bel pezzo dei rispettivi obiettivi, nell'incontro clou del 29° turno. Le quote degli esperti pendono però da una parte sola: il «2» bianconero vola basso, a 1,52. Si tratterebbe del quarto successo di fila contro i granata, i quali invece sono a secco da ben 6 anni, da quel 2-1 in rimonta del 2015 che vide proprio Andrea Pirlo aprire le marcature. La fine del digiuno del Torino si rompe a 5,80, mentre il segno «X» si gioca a 4,40. All’andata entrambe andarono in rete: probabile un altro esito Goal a 1,70, mentre il No Goal vale 2,03. A sbloccare il derby potrebbe essere Cristiano Ronaldo, il più probabile primo marcatore a 3,50. Occhi puntati anche su Andrea Belotti, il cui quarto gol alla Juventus in maglia granata è dato a 2,75. L’Inter scende in campo nel posticipo serale della 29ª giornata con la speranza di allungare ulteriormente sulle inseguitrici. I bookmaker danno fiducia ai nerazzurri in occasione della trasferta di Bologna: la nona vittoria consecutiva di Antonio Conte è proposta a 1,45. A 4,70 il pareggio, mentre l’«1» al Dall’Ara di Mihajlovic è un’impresa da 6,40. Il Goal (1,67), prevale sul No Goal (2,08). Un girone fa fu 3-1 per Barella e compagni, esito che si gioca ancora a favore dei nerazzurri a 11. Il risultato finale più probabile è lo 0-2 che paga 8 volte la posta. Il gol di Lukaku, secondo solo a Ronaldo nella classifica dei cannonieri, è a 1,70. Lo segue a ruota Lautaro Martinez, offerto a 1,90. Milan nettamente avanti nel match casalingo con la Sampdoria, a 1,52. I blucerchiati, già capaci di sorprendere l’Inter quest’anno, sono dati a 5,80. Come per Juve e Inter, anche il Milan va verso l'Over, a 1,61. Il gol di Zlatan Ibrahimovic, recente protagonista al ritorno in Nazionale con la sua Svezia, è quotato 1,75. A senso unico la sfida del Napoli con il Crotone: l’«1» di Gattuso è a 1,22. Paga invece 12 volte la posta l’impresa al Maradona di Simy e compagni. Va verso il successo anche l’Atalanta: Gasperini vincente contro l’Udinese è offerto a 1,45 con il «2» dei friulani a 7,20. Roma e Lazio sono in vantaggio su Sassuolo e Spezia. Il successo esterno di Fonseca si gioca a 1,72, mentre Inzaghi è dato a 1,45 contro i liguri, già capaci di espugnare l’Olimpico in Coppa Italia contro la Roma: lo scherzo ai biancocelesti appare comunque lontano, a 6,60. Scontro salvezza tra Benevento e Parma con i sanniti leggermente avanti, a 2,60. Il segno «2» si gioca a 2,70. Equilibrata anche la sfida tra Cagliari (2,65) e Hellas Verona (2,75). Infine, tende leggermente verso gli ospiti la contesa tra Genoa e Fiorentina: dopo l’addio di Prandelli, viola a 2,50. Ballardini insegue a 3,15