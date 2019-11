E' Ciro Immobile il miglior giocatore del mese di ottobre. Lo rende noto la Serie A, spiegando le motivazioni:



- accompagna un'alta efficienza tecnica ad un'altissima efficienza fisica, in particolare nelle azioni ad altissima velocità (sopra i 19 Km/h); in queste caratteristiche si avvicina ai giocatori TOP europei, con valori che superano per entrambe il 95%;

- la percentuale di riuscita dei passaggi ad alta difficoltà sfiora il 70%;

- contribuisce ad accelerare la manovra e a sfruttare le azioni di contropiede, sia con iniziative individuali (aggressività offensiva 97%), sia guidando le giocate dei compagni con movimenti ottimali (coefficiente di smarcamento superiore al 90%).



Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, spiega: "L’avvio di stagione di Immobile è stato eccezionale, non soltanto per il consueto apporto realizzativo, ma anche per la sua capacità di trascinare la squadra. Per lui parlano i numeri, soltanto nel mese di ottobre ha realizzato 8 gol, che diventano 13 dall’inizio dell’anno, ai quali si aggiungono 2 legni colpiti e 4 assist tramutati in rete dai compagni. Un rendimento che ha inciso in modo determinante al buon avvio di campionato della compagine di Inzaghi".