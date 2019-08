Allenatori sull'orlo di una crisi di nervi, si potrebbe dire guardando alla lavagna delle scommesse sul prossimo campionato, e parafrasando il titolo di un film di Pedro Almodóvar. La prima giornata di Serie A si avvicina inesorabilmente e sul tabellone Matchpoint si può già scommettere su quale allenatore perderà le staffe all'esordio, facendosi mandare in tribuna dal direttore di gara. In una scommessa del genere, due tecnici sanguigni come Ivan Juric e Walter Mazzarri non possono che essere i favoriti: su entrambi si punta a 12 volte la scommessa. Gli altri tecnici salgono tutti mediamente a quota 16,00, anche se c'è qualcuno che, secondo i betting analyst, non perderà il suo aplomb in nessun caso: Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri sono dati a 20,00, ma il più "freddo" di tutti, dicono ancora le quote, sarà il nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca, dato a 25 contro 1.